tursunov_io

Игорь tursunov_io

 
61 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка объемно-планировочных и архитектурно-художественных решений, дизайн интерьеров.

 1985-1990гг             Макеевскийинженерно-строительный институт (Донбасская  национальная академияархитектуры и строительства).                                   

Специальность: архитектура жилых и общественныхзданий.                                 

 Квалификация: архитектор. 

Навыки:    AutoCad, 3Ds Max (v-ray), ArchiCAD

Опыт работы: 1990-2016 гг                                        

— проектныеработы.                                   

— чертежная документация.                               

—подбор отделочныхматериалов, сантехники, освещения.                                 

  — подбор и помощь в заказе мебели.                              

— работа с индивидуальными изделиями, увязка принципиальных инженерных решений

с задачами дизайна, работа со смежниками.                                 

— авторскийнадзор.