tursunov_io

1985-1990гг Макеевскийинженерно-строительный институт (Донбасская национальная академияархитектуры и строительства).
Специальность: архитектура жилых и общественныхзданий.
Квалификация: архитектор.
Навыки: AutoCad, 3Ds Max (v-ray), ArchiCAD
Опыт работы: 1990-2016 гг
— проектныеработы.
— чертежная документация.
—подбор отделочныхматериалов, сантехники, освещения.
— подбор и помощь в заказе мебели.
— работа с индивидуальными изделиями, увязка принципиальных инженерных решений
с задачами дизайна, работа со смежниками.
— авторскийнадзор.