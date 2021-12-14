Привет, меня зовут Антон.
У меня есть опыт работы в разных областях, и все это дало мне умение соблюдать требования клиентов и сроки.
Думаю, это мое большое преимущество в сочетании с моими техническими навыками.
Моя последняя offline работа была с государственными подрядчиками (развертывание и поддержка серверов, рабочих станций и программного обеспечения), где требовалось ежедневное общение с клиентами. На моих предыдущих рабочих местах были аналогичные условия. Благодаря этому я знаю, как понимать требования и пожелания клиентов.
Я выхожу за рамки существующих типовых решений, чтобы найти подходящие в конкретных ситуациях, и буду рад вскоре поработать с вами.
Мои навыки и опыт:
- Создание систем защиты информации, что включает в себя (но не ограничивается этим): очистку веб-сайтов от всех видов вирусов / вредоносных программ
- Оптимизация структуры и скорости сайта (все движки, но в основном Wordpress);
- Миграция сайтов между разными платформами хостинга;
- Техническая поддержка сайтов (исправление ошибок, доработка технического функционала, оптимизация);
- Экспертиза в PKI (Primary Key Infrastructure): секретные и открытые ключи, алгоритмы, сертификаты, SSL, HTTPS и т.д .;