Профессиональная верстка сайтов HTML5/CSS3/JQuery.
Временно не доступен для работы.
Знаю, умею, практикую:
- HTML5, CSS3.
- JavaScript, JQuery.
- Адаптивная верстка.
- Фиксированная/Резиновая верстка.
- Bootstrap.
- Посадка верстки на WordPress.
- CSS препроцессоры(Less).
- Git.
- Сверстать и написать элементарные формы отправки на PHP.
- Умение подключать сторонние плагины в проект.
- Аккуратное и понятное оформление кода.
- Подключение и реализация нестандартных шрифтов.
- Ответ на любое присланное письмо.
- Соблюдение сроков.
- Конструктивное общение.
- Адекватные цены.
- Правдивость, любые проблемы сразу будут оглашены и обсуждены.
Работаю по предоплате в 40%. Берусь лишь за те проекты, в которых 100% уверен. Работу выполняю к намеченному сроку.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: live:29fade5c433a68f (Бойцов Алексей)
Действие аккаунта приостановлено!