turtleofS

Алексей Бойцов turtleofS

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка сайтов HTML5/CSS3/JQuery.

Временно не доступен для работы.

Знаю, умею, практикую:

  • HTML5, CSS3.
  • JavaScript, JQuery.
  • Адаптивная верстка.
  • Фиксированная/Резиновая верстка.
  • Bootstrap.
  • Посадка верстки на WordPress.
  • CSS препроцессоры(Less).
  • Git.
  • Сверстать и написать элементарные формы отправки на PHP.
  • Умение подключать сторонние плагины в проект.
  • Аккуратное и понятное оформление кода.
  • Подключение и реализация нестандартных шрифтов.
Гарантирую:

  • Ответ на любое присланное письмо.
  • Соблюдение сроков.
  • Конструктивное общение.
  • Адекватные цены.
  • Правдивость, любые проблемы сразу будут оглашены и обсуждены.
Немного об условиях работы: 

Работаю по предоплате в 40%. Берусь лишь за те проекты, в которых 100% уверен. Работу выполняю к намеченному сроку.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype:  live:29fade5c433a68f (Бойцов Алексей)

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryGit