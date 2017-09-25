Профессиональная верстка сайтов HTML5/CSS3/JQuery.

Временно не доступен для работы.

Знаю, умею, практикую:

HTML5, CSS3.

JavaScript, JQuery.

Адаптивная верстка.

Фиксированная/Резиновая верстка.

Bootstrap.

Посадка верстки на WordPress.

CSS препроцессоры(Less).

Git.

Сверстать и написать элементарные формы отправки на PHP.

Умение подключать сторонние плагины в проект.

Аккуратное и понятное оформление кода.

Подключение и реализация нестандартных шрифтов.

Ответ на любое присланное письмо.

Соблюдение сроков.

Конструктивное общение.

Адекватные цены.

Правдивость, любые проблемы сразу будут оглашены и обсуждены.

Работаю по предоплате в 40%. Берусь лишь за те проекты, в которых 100% уверен. Работу выполняю к намеченному сроку.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: live:29fade5c433a68f (Бойцов Алексей)