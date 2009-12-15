Проектирование интерфейсов - каждый элемент на свое место

-- Экспертная оценка интерфейсов --

Мы определим плюсы и минусы вашего сайта, предложим решения по увеличению посещаемости сайта и пожелания по оптимизации разделов и текущего интерфейса в целом, с целью создания удобных и простых путей для решения задач пользователями.

-- Проектирование интерфейсов --

Мы проектируем интерфейсы для сайтов и онлайн-систем. В результате нашей работы вы получаете набор прототипов и текстовых описаний, которые отвечают на вопрос, как сайт должен работать и как должен выглядеть.

Наши прототипы служат хорошим ТЗ для программистов и дизайнеров.

-- Вёрстка --

Кроссбраузерная валидная вёрстка, с учетом семантики, не впадая в крайности и не забывая о веб-стандартах. Блочная или табличная – на усмотрение заказчика.