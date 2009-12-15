Turumburum Команда turumburumturumburum
-- Экспертная оценка интерфейсов --
Мы определим плюсы и минусы вашего сайта, предложим решения по увеличению посещаемости сайта и пожелания по оптимизации разделов и текущего интерфейса в целом, с целью создания удобных и простых путей для решения задач пользователями.
-- Проектирование интерфейсов --
Мы проектируем интерфейсы для сайтов и онлайн-систем. В результате нашей работы вы получаете набор прототипов и текстовых описаний, которые отвечают на вопрос, как сайт должен работать и как должен выглядеть.
Наши прототипы служат хорошим ТЗ для программистов и дизайнеров.
-- Вёрстка --
Кроссбраузерная валидная вёрстка, с учетом семантики, не впадая в крайности и не забывая о веб-стандартах. Блочная или табличная – на усмотрение заказчика.
- Проектирование интерфейса автомобильного портала168 просмотров
- Экспертная оценка интерфейса сайта267 просмотров
- Интерфейс сайта по продаже и аренде недвижимости184 просмотра
- Улучшение интерфейса без изменения дизайна157 просмотров
- Интерфейс сайта по поиску работы167 просмотров
- Интерфейс сайта о зарубежной недвижимости180 просмотров
- Проектирование интерфейса автомобильного портала158 просмотров