Уважаемые заказчики! Мой основной аккаунт с образцами работ на другой бирже https://www.fl.ru/users/Tasij/info/
КОРОТКО О СЕБЕ
Виды деятельности: сео-копирайтер, контент-менеджер,рерайтер
Основные тематики: строительство, ремонт, материалы,стройтехнологии, инструменты, оборудование, детские товары
Знакомые тематики: уход и здоровье, туризм, бани, сейфы, гаражи и др. (уточняйте)
График работы: полный рабочий день (гибкий график), понедельник-суббота
У МЕНЯ ВСЕГДА:
- Рабочее настроение: редко болею, соседи нешумные, а муза является по первому требованию
- Стабильный интернет: пока провайдер исправляет поломки в кабельной сети или
вай-фай зоне, я спокойно продолжаю работу, используя мобильный модем
6-летний стаж работы копирайтером…
9-летний стаж в сфере живых продаж из них 6-летний стаж на руководящей должности…
ЧТО Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ
- Рекламные и информационные статьи
- Сео-статьи и их «сео-добавки» (Title, Description, Keywords)
- Рерайтинг с исходниками или без
- Анкора, редактура текстов (вставка ключей, перелинковка)
- Публикация готового материала на сайт (Вордпресс)
- Описания к товарам, сбор информации