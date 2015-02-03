Уважаемые заказчики! Мой основной аккаунт с образцами работ на другой бирже https://www.fl.ru/users/Tasij/info/

КОРОТКО О СЕБЕ

Виды деятельности: сео-копирайтер, контент-менеджер,рерайтер

Основные тематики: строительство, ремонт, материалы,стройтехнологии, инструменты, оборудование, детские товары

Знакомые тематики: уход и здоровье, туризм, бани, сейфы, гаражи и др. (уточняйте)

График работы: полный рабочий день (гибкий график), понедельник-суббота

У МЕНЯ ВСЕГДА:

Рабочее настроение: редко болею, соседи нешумные, а муза является по первому требованию

Стабильный интернет: пока провайдер исправляет поломки в кабельной сети или вай-фай зоне, я спокойно продолжаю работу, используя мобильный модем

6-летний стаж работы копирайтером…

9-летний стаж в сфере живых продаж из них 6-летний стаж на руководящей должности…

ЧТО Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ