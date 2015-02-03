tusij

Наталия tusij

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Уважаемые заказчики! Мой основной аккаунт с образцами работ на другой бирже https://www.fl.ru/users/Tasij/info/

КОРОТКО О СЕБЕ

Виды деятельности: сео-копирайтер, контент-менеджер,рерайтер

Основные тематики: строительство, ремонт, материалы,стройтехнологии, инструменты, оборудование, детские товары

Знакомые тематики: уход и здоровье, туризм, бани, сейфы, гаражи и др. (уточняйте)

График работы: полный рабочий день (гибкий график), понедельник-суббота

У МЕНЯ ВСЕГДА:

  • Рабочее настроение: редко болею, соседи нешумные, а муза является по первому требованию
  • Стабильный интернет: пока провайдер исправляет поломки в кабельной сети или

    вай-фай зоне, я спокойно продолжаю работу, используя мобильный модем

МОЯ РАБОЧАЯ «КОПИЛКА»

 6-летний стаж работы        копирайтером…

 

9-летний стаж в сфере      живых продаж из них 6-летний стаж на руководящей должности…

ЧТО Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ

  • Рекламные и информационные статьи
  • Сео-статьи и их «сео-добавки» (Title, Description, Keywords)
  • Рерайтинг с исходниками или без
  • Анкора, редактура текстов (вставка ключей, перелинковка)
  • Публикация готового материала на сайт (Вордпресс)
  • Описания к товарам, сбор информации
Перед вами серьезный и ответственный онлайн-работник. Обращайтесь!