Качество прямо пропорционально стоимости

1995 год — лаборант кафедры «Горная геомеханика» Донецкого национального технического университета;

1997 год — техник-оператор ЭВМ на кафедре «Природоохранная деятельность» ДонНТУ;

1997— совместительство в ДонНТУ на должности старшего прораба в рекламно-издательском отделе ДонНТУ (Создание и организация работы. Закупка оборудования и материалов)

2000 — Зав. Лабораторией каф «Управление производством» ДонНТУ;

2000 год — совместительство в ЧП «Геософт» Моделирование месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых подземным и открытым способом под руководством Скаженика В.Б. Работа с такими объектами как: мест. «Майское» Чукотка, мест. «Зун-Холба» Бурятия, ОАО «Холбинский рудник», мест. «Джида» Бурятия, моделирование карьера каолинов «Восточный» Донецкая обл. Моделирование пласта к8 ш.Им.Абакумова. Результаты работы можно просмотреть на сайте www.geosoft.dn.ua;

2005 — Зам директора в ЧП «Издательсий дом РИП».

2006 — Дизайнер в РА «Альтаир»;

2007 — Предприниматель, владелец цифровой оперативной мини типографии.