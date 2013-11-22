tuskova_polina

Копирайтинг, продвижение сайтов

Образование

Высшее. Окончила Филологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург.

Занимаюсь копирайтингом с 2011 года.

Большой опыт написания продающих текстов, имиджевых статей, интервью, SEO-копирайтинга.

Примеры работ:

http://blog.cntiprogress.ru/2013/11/22/chtoby-most-ne-zakatali-v-asfalt/

http://www.cntiprogress.ru/eventnews/25990.aspx

http://seal-parket.ru/laminat_alloc/

http://www.kbm-e.ru/article_one43.html

С 2013 года занимаюсь интернет-маркетингом.

август 2013 - ноябрь 2014, "ЦНТИ Прогресс"

Полный цикл интернет-продвижения

1. Анализ ЦА;

2. Выбор стратегии продвижения;

3. Анализ эффективности тематических сайтов и переговоры с контр-агентами по вопросам размещения рекламы;

4. Распределение бюджета;

5. Написание продающих и имиджевых текстов и размещение их на целевых сайтах;

6. Ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Google AdWords;

7. SMM

8. Формирование e-mail рассылки по подписчикам;

9. Анализ эффективности рекламных кампаний с помощью Яндекс.Метрика;

10. SEO-оптимизация контента.

ноябрь 2014 - январь 2015, Оконный Континент

1. Организация системы интернет-маркетинга в компании. Определение целей, составление плана интернет-продвижения.

2. Анализ сайта. Составление ТЗ для создания нового сайта.

3. Написание текстов для наполнения сайта и SEO-продвижения.

4. Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директе.

5. SMM.

6. WEB-аналитика.

7. Создание лэндингов, баннеров.

март 2014 - по настоящее время, Танцевальная студия Dance Community "Kompot"

1. Продвижение, развитие группы Vkontakte. Управление контентом.

2. Создание, продвижение канала на Youtube.

Навыки

Копирайтинг, SEO-копирайтинг, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google.AdWords, Google.Analitycs, SMM, HTML, E-mail маркетинг.

Языки

Английский, испанский