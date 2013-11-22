tuskova_polina

Полина tuskova_polina

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтинг, продвижение сайтов

Образование

Высшее. Окончила Филологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург. 

Занимаюсь копирайтингом с 2011 года.

Большой опыт написания продающих текстов, имиджевых статей, интервью, SEO-копирайтинга. 

Примеры работ:

http://blog.cntiprogress.ru/2013/11/22/chtoby-most-ne-zakatali-v-asfalt/

http://www.cntiprogress.ru/eventnews/25990.aspx

http://seal-parket.ru/laminat_alloc/

http://www.kbm-e.ru/article_one43.html

С 2013 года занимаюсь интернет-маркетингом. 

август 2013 - ноябрь 2014, "ЦНТИ Прогресс"

Полный цикл интернет-продвижения

1. Анализ ЦА; 

2. Выбор стратегии продвижения; 

3. Анализ эффективности тематических сайтов и переговоры с контр-агентами по вопросам размещения рекламы; 

4. Распределение бюджета; 

5. Написание продающих и имиджевых текстов и размещение их на целевых сайтах; 

6. Ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Google AdWords; 

7. SMM 

8. Формирование e-mail рассылки по подписчикам; 

9. Анализ эффективности рекламных кампаний с помощью Яндекс.Метрика; 

10. SEO-оптимизация контента. 

ноябрь 2014 - январь 2015, Оконный Континент

1. Организация системы интернет-маркетинга в компании. Определение целей, составление плана интернет-продвижения. 

2. Анализ сайта. Составление ТЗ для создания нового сайта. 

3. Написание текстов для наполнения сайта и SEO-продвижения. 

4. Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директе. 

5. SMM. 

6. WEB-аналитика. 

7. Создание лэндингов, баннеров.

март 2014 - по настоящее время, Танцевальная студия Dance Community "Kompot"

1. Продвижение, развитие группы Vkontakte. Управление контентом. 

2. Создание, продвижение канала на Youtube.

Навыки

Копирайтинг, SEO-копирайтинг, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google.AdWords, Google.Analitycs, SMM, HTML, E-mail маркетинг.

Языки

Английский, испанский