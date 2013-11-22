tuskova_polina

Образование
Высшее. Окончила Филологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург.
Занимаюсь копирайтингом с 2011 года.
Большой опыт написания продающих текстов, имиджевых статей, интервью, SEO-копирайтинга.
Примеры работ:
http://blog.cntiprogress.ru/2013/11/22/chtoby-most-ne-zakatali-v-asfalt/
http://www.cntiprogress.ru/eventnews/25990.aspx
http://seal-parket.ru/laminat_alloc/
http://www.kbm-e.ru/article_one43.html
С 2013 года занимаюсь интернет-маркетингом.
август 2013 - ноябрь 2014, "ЦНТИ Прогресс"
Полный цикл интернет-продвижения
1. Анализ ЦА;
2. Выбор стратегии продвижения;
3. Анализ эффективности тематических сайтов и переговоры с контр-агентами по вопросам размещения рекламы;
4. Распределение бюджета;
5. Написание продающих и имиджевых текстов и размещение их на целевых сайтах;
6. Ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ, Google AdWords;
7. SMM
8. Формирование e-mail рассылки по подписчикам;
9. Анализ эффективности рекламных кампаний с помощью Яндекс.Метрика;
10. SEO-оптимизация контента.
ноябрь 2014 - январь 2015, Оконный Континент
1. Организация системы интернет-маркетинга в компании. Определение целей, составление плана интернет-продвижения.
2. Анализ сайта. Составление ТЗ для создания нового сайта.
3. Написание текстов для наполнения сайта и SEO-продвижения.
4. Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директе.
5. SMM.
6. WEB-аналитика.
7. Создание лэндингов, баннеров.
март 2014 - по настоящее время, Танцевальная студия Dance Community "Kompot"
1. Продвижение, развитие группы Vkontakte. Управление контентом.
2. Создание, продвижение канала на Youtube.
Навыки
Копирайтинг, SEO-копирайтинг, Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google.AdWords, Google.Analitycs, SMM, HTML, E-mail маркетинг.
Языки
Английский, испанский