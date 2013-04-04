tut_bandit

Алексей tut_bandit

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Java/Android Enginee

   Java(J2SE/J2EE) / Android / iOS разработчик с 5-и летним опытом создания веб-приложений и приложений для мобильных устройств. 

    Хорошие знания большинства распространённых технологий для данных платформы:  

J2EE, Web Service, EJB, Struts(1 / 2), Facelets(1.2 / 2), Spring, Hibernate,  чистый JavaScript и фрэймворки типа JQuery. Имею опыт работы с Google App Engine.

Android (1.6 - 4.0 SDK, NDK - JNI ), начальные знания разработки под iOS.

Есть небольшой опыт работы с game - фрэймворком AndEngine для Android.

Базы данных с которыми работал: SQLite, MS SQL, Oracle, MySQL.

    Опыт проектирования и разработки крупных распределённых систем, а также опыт управления небольшой командой (до 5 человек) 

http://www.linkedin.com

http://tutdmitrievalexey.moikrug.ru/

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JavascriptMySQLOracleAndroidiOSjQuerySQLiteJavaSQL
Мобильные приложения
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#547
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4961