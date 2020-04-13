tutarov30

Вадим Тутаров tutarov30

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Звукорежиссёр с пятилетнем стажем

Опыт моей работы звукорежиссёром более 5 лет . Мной были выполнены сотни разных проектов по обработке звука для кино,  сериалов, тв-шоу, рекламных роликов и т.д.

Спектр услуг:

*Качественная озвучка аудио/видео рекламы

*Дубляж

*Саунд дизайн

*Музыкально-шумовое оформление аудио и видео

*Работа с дикторами - есть база голосов  (русский,английский) и своя студия звукозаписи

*Аудио монтаж/Чистка/Сведение/Мастеринг и другое

Работаю в программах:

Avid Pro Tools, Logic pro X

Гарантирую качество и творческий подход, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве 

Мои работы:

https://www.youtube.com/watch?v=o3DFswcGiMc&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=6jMAeVkxBJs&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=X8DiAcal-sI&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=FXUOZlWEPtY&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=12