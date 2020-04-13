Опыт моей работы звукорежиссёром более 5 лет . Мной были выполнены сотни разных проектов по обработке звука для кино, сериалов, тв-шоу, рекламных роликов и т.д.
Спектр услуг:
*Качественная озвучка аудио/видео рекламы
*Дубляж
*Саунд дизайн
*Музыкально-шумовое оформление аудио и видео
*Работа с дикторами - есть база голосов (русский,английский) и своя студия звукозаписи
*Аудио монтаж/Чистка/Сведение/Мастеринг и другое
Работаю в программах:
Avid Pro Tools, Logic pro X
Гарантирую качество и творческий подход, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве
Мои работы:
https://www.youtube.com/watch?v=o3DFswcGiMc&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6jMAeVkxBJs&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=X8DiAcal-sI&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FXUOZlWEPtY&list=PL-kt6qCOp7zs4Apl2649j0K7geGKZveV5&index=12