Репетиторство по истории, подготовка к ЕГЭ по по истории, обществоведению онлайн в интернете с помощью Skype.
Достоинства:
- вы не тратите время на проезд до места обучения;
- занятия с помощью Skype доступны человеку в любой точке планеты, куда протянута мировая паутина;
- индивидуальный подход к каждому ученику учитывает начальный базовый уровень, особенности памяти;
- самое удобное для вас время проведения занятий;
- доступные цены.
Репетиторство на дистанции с помощью – это не дорого, доступно каждому + все достоинства очного обучения.
Всё, что вам нужно:
- зарегистрировать аккаунт в Skype (www.skype.com/),
- добавить в друзья наш skype-аккаунт tutorhist
- выйти на связь и приступить к занятиям.
Первое занятие (консультация) проводится бесплатно.
Стоимость одного занятия 12 у.е.
Оплата с помощью WebMoney.
Образование высшее историческое (магистр истории)
2 года преподавательского стажа. Опыт успешной подготовки к ЕГЭ – 3 года.