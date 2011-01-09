Репетиторство и подготовка к ЕГЭ по истории, обществоведению онлайн (skype)

Репетиторство по истории, подготовка к ЕГЭ по по истории, обществоведению онлайн в интернете с помощью Skype.

Достоинства:

- вы не тратите время на проезд до места обучения;

- занятия с помощью Skype доступны человеку в любой точке планеты, куда протянута мировая паутина;

- индивидуальный подход к каждому ученику учитывает начальный базовый уровень, особенности памяти;

- самое удобное для вас время проведения занятий;

- доступные цены.

Репетиторство на дистанции с помощью – это не дорого, доступно каждому + все достоинства очного обучения.

Всё, что вам нужно:

- зарегистрировать аккаунт в Skype (www.skype.com/),

- добавить в друзья наш skype-аккаунт tutorhist

- выйти на связь и приступить к занятиям.

Первое занятие (консультация) проводится бесплатно.

Стоимость одного занятия 12 у.е.

Оплата с помощью WebMoney.

Образование высшее историческое (магистр истории)

2 года преподавательского стажа. Опыт успешной подготовки к ЕГЭ – 3 года.