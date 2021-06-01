tuxuu

Илья tuxuu

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн и иллюстрации.

Работаю в:

  • Adobe Photoshop/Illustrator/InDesign/Flash
  • Corel Draw
Навыки: 

  • Типографическая вёрстка, цветоделение (опыт работы в полиграфии больше 5 лет)
  • Web design/типографика/иконографика
  • UI/UX
  • Иллюстрация
  • Свободно читаю/воспринимаю на слух с английского языка (пишу со словарём).