Дизайн и иллюстрации.
Работаю в:
- Adobe Photoshop/Illustrator/InDesign/Flash
- Corel Draw
- Типографическая вёрстка, цветоделение (опыт работы в полиграфии больше 5 лет)
- Web design/типографика/иконографика
- UI/UX
- Иллюстрация
- Свободно читаю/воспринимаю на слух с английского языка (пишу со словарём).
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Портфолио
- Веб-Интерфейс для системы администрирования Bacula396 просмотров
- Заглушка для WiFi сети ZZZing307 просмотров
- Каталог "Жарька-Варька", разворот486 просмотров