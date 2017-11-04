tuzik1next

Дизайнер, педагог, макетчик

Молодой дизайнер, переехала из города Кемерово в Санкт-Петербург. Обучалась в Кемеровском художественном колледже. По профессии дизайнер педагог. Имею опыт работы с разными видами дизайна: интерьер, экстерьер. разработка фирменного стиля. Я разносторонний человек, трудолюбива,любознательна, быстро привыкаю к смене деятельности. Работаю в CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, знание основ 3ds Max. Ознакомится с портфолио можно тут https://www.behance.net/tuz-i97ff01