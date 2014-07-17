tv-k

Татьяна tv-k

 
37 летРоссия/Йошкар-Ола
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
web-design, полиграфия, наружняя реклама

Разработка логотипа, листовки, буклета, плаката

Дизайн сайта, интерфейса, баннеров

Создание коллажей, иллюстраций

Качественно и недорого.

Работаю по безопасной сделке.

Дизайн сайта
Портфолио
Баннеры
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от $10
от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
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от $20
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $30
от 1 дня
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Иконки и Пиксель-арт
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от $10
от 1 дня
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Презентации
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от $30
от 2 дней
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