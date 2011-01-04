Викснина Татьяна Вадимовна

Дата рождения

20 июля 1986 г.

Адрес, телефон

141282, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.25, кв. 91.

Тел. +7919-960-32-13

Семейное положение

не замужем

Цель

получение должности удаленного работника в области рерайтинга и копирайтинга.

Образование

Государственный классический лицей при ЗГУ (Запорожье)

Специализированая музыкальная школа им.Н.В.Лысенко.(Киев)

Музыкальное училище им.Р.М.Глиера.(Киев)

МОМУ-2 им.С.С.Прокофьева.(Пушкино)

Государственная классическая академия им.Маймонида.(Москва)

специальность: скрипка

Опыт работы

Работа на сайтах предоставляющих материал для рерайтинга и копирайтинга.(2года)

Дополнительная информация

Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете

Знание иностранных языков

Украинский - свободно.

Дата составления

4 января 2011 г.