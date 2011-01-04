Викснина Татьяна Вадимовна
Дата рождения
20 июля 1986 г.
Адрес, телефон
141282, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.25, кв. 91.
Тел. +7919-960-32-13
Семейное положение
не замужем
Цель
получение должности удаленного работника в области рерайтинга и копирайтинга.
Образование
Государственный классический лицей при ЗГУ (Запорожье)
Специализированая музыкальная школа им.Н.В.Лысенко.(Киев)
Музыкальное училище им.Р.М.Глиера.(Киев)
МОМУ-2 им.С.С.Прокофьева.(Пушкино)
Государственная классическая академия им.Маймонида.(Москва)
специальность: скрипка
Опыт работы
Работа на сайтах предоставляющих материал для рерайтинга и копирайтинга.(2года)
Дополнительная информация
Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Знание иностранных языков
Украинский - свободно.
Дата составления
4 января 2011 г.