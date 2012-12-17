tvoit

Алексей tvoit

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Все связанное с сайтами

Делаю абсолютно все. Создаю сайты на любых движках, и делаю собственные(простые). Но основное направление это seo и smo раскрутка. Продвину любые запросы в топ с гарантией 100 процентов и с минимальным бюджетом. Так же делаю прогоны сайтов и собираю трастовые сайты.

Отзывы фрилансеров

justde2ign
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
9 баллов
11 лет назад
Нужно сделать копию сайта
Хорошее ТЗ, задача поставлена чётко. Рекомендую.
Спасибо, все сделано быстро и качественно, и главное за разумную цену!!!
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