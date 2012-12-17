$330
Нужно сделать копию сайта http://prizarium.ru/, по функционалу некоторые изменения, бюджет 10 тыс руб
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Делаю абсолютно все. Создаю сайты на любых движках, и делаю собственные(простые). Но основное направление это seo и smo раскрутка. Продвину любые запросы в топ с гарантией 100 процентов и с минимальным бюджетом. Так же делаю прогоны сайтов и собираю трастовые сайты.
Нужно сделать копию сайта http://prizarium.ru/, по функционалу некоторые изменения, бюджет 10 тыс руб