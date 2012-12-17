Все связанное с сайтами

Делаю абсолютно все. Создаю сайты на любых движках, и делаю собственные(простые). Но основное направление это seo и smo раскрутка. Продвину любые запросы в топ с гарантией 100 процентов и с минимальным бюджетом. Так же делаю прогоны сайтов и собираю трастовые сайты.