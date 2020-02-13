tvoy_buhgalter

бухуслуги

Бухгалтер с 10-ти летним стажем работы главным бухгалтером предлагает ведение бухгалтерского и налогового учета малого и среднего бизнеса, системы налогообложения УСН и ЕНВД. Частичное или полное обслуживание. Возможна подготовка любых бухгалтерских документов и отчетов разово или на постоянной основе. Работа в программе 1С бухгалтерия , Торговля и склад. Каждому заказчику гарантирую индивидуальный подход и максимально короткие сроки выполнения. Имеется диплом о профессиональной подготовке главного бухгалтера.

Так же подготовка 3-НДФЛ для возмещения НДФЛ при покупке-продажи недвижимости или авто, для ИИС и инвестиционного вычета(список прилагаемых документов вышлю)

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