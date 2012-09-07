Елена tvsiteDevelopertvsiteDeveloper
Разработка сайтов различной тематики, в том числе видеосайтов/видеоразделов для уже функционирующих сайтов.
Продукт позволит:
1. Загрузить свои видео с любого устройства — от сотового телефона до профессиональной видеокамеры.
2. Хранить видеоматериалы и управлять ими по своему усмотрению.
3. Конвертировать видео в оптимальный формат для веб. Не нужно вручную конвертировать видео, делать несколько копий с разным уровнем качества. Это происходит автоматически.
4. Распространять информацию, генерируя коды для вставки видео и RSS-ленты для подписки.
5. Вовлекать пользователей, предлагая им создавать свои аккаунты, оставлять комментарии.
6. Отслеживать статистику как по сайту, так и по видеоматериалам.
Проекты:
park-ur.ru, baby-96.ru, magiakamney.ru (интернет-магазины)
www.channel4.ru/index.fpl (плеер)
и др.