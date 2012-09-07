Создание сайтов "под ключ" (в том числе видеосайтов)

Разработка сайтов различной тематики, в том числе видеосайтов/видеоразделов для уже функционирующих сайтов.

Продукт позволит:

1. Загрузить свои видео с любого устройства — от сотового телефона до профессиональной видеокамеры.

2. Хранить видеоматериалы и управлять ими по своему усмотрению.

3. Конвертировать видео в оптимальный формат для веб. Не нужно вручную конвертировать видео, делать несколько копий с разным уровнем качества. Это происходит автоматически.

4. Распространять информацию, генерируя коды для вставки видео и RSS-ленты для подписки.

5. Вовлекать пользователей, предлагая им создавать свои аккаунты, оставлять комментарии.

6. Отслеживать статистику как по сайту, так и по видеоматериалам.

Проекты:

grifoninfo.ru

park-ur.ru, baby-96.ru, magiakamney.ru (интернет-магазины)

arsenal.kyku.tv

uvd-orel.kyku.org

pixelvision.kyku.org

www.channel4.ru/index.fpl (плеер)

и др.