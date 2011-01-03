СВОБОДНЫЙ английский; обширные знания во многих областях

Образование:

высшее, диплом физфака МГУ 1989г., неоконченная аспирантура физфака МГУ.

Диплом профессионального бухгалтера.

СВОБОДНОЕ владение английским языком.

Огромнейший опыт работы с иностранными бизнесменами, решения разнообразных вопросов работы предприятий с иностранными инвестициями. С 1993 года - бизнес-консультант для иностранных инвесторов в России: создание предприятий. вопросы регистрации и получения разрешений и лиценций, разрешения на работу и визы, оформление документов, организация внутреннего и бухгалтерского учета, управление проектами.

В силу научного образования необыкновенно быстро и на высоком уровне осваиваю новые темы и занятия в любой области.