tvzhukova9

Юрис

Меня зовут Татьяна и я помогу Вам в решение юридических вопросов в сфере семейного, жилищного, гражданского и корпоративного права!

Опыт работы в юридической сфере более 10 лет.

Провожу анализ договоров, уставных документов. Помогу составить претензию, исковое заявление, заявления по формам налоговой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также произведу расчет пени по задолженности. А также проконсультирую по вопросам взаимодействия с государственными структурами различных уровней