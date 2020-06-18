twinkleblue

Елена twinkleblue

 
22 годаРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Всем привет! Меня зовут Лена =)

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Я занимаюсь всевозможными обработками фотографий (студийные, любительские, скринкапсы и т.д), отрисовываю, так же могу помочь с дизайном  в социальных сетях, создаю логотипы и баннеры. 