Всем привет! Меня зовут Лена =)
Я занимаюсь всевозможными обработками фотографий (студийные, любительские, скринкапсы и т.д), отрисовываю, так же могу помочь с дизайном в социальных сетях, создаю логотипы и баннеры.
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Портфолио
- Сложная обработка фото99 просмотров
- Разработка логотипов117 просмотров
- Обработка студийных фотографий103 просмотра
- Создание дизайна для социальных сетей94 просмотра
- Обтравка фотографий59 просмотров
- Обтравка фотографий70 просмотров