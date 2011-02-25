$5000
Нужен толковый, качественный и функциональный интернет-магазин, тематика сайта - необычные товары для всей семьи краткие требования к сайту в брифе (прилеплен) Разработчики только с Украины ...
Интернет-магазины15 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен толковый, качественный и функциональный интернет-магазин, тематика сайта - необычные товары для всей семьи краткие требования к сайту в брифе (прилеплен) Разработчики только с Украины ...
Нужно сделать шапку сайта
Сайт журнала "Промислова Безпека" http://prombezpeka.com/ необходим новый, современный, функциональный движок для выполнения следующих основных функций: -публикация новостей и статей издания -модуль архивов журнала в pdf формате -видео-фото модуль -возможность переключения ...