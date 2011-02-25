two2pills

Дмитрий two2pills

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добрые вещи

    $5000

    Нужен толковый, качественный и функциональный интернет-магазин, тематика сайта - необычные товары для всей семьи краткие требования к сайту в брифе (прилеплен) Разработчики только с Украины ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Сайт журнала "Промислова Безпека" http://prombezpeka.com/ необходим новый, современный, функциональный движок для выполнения следующих основных функций: -публикация новостей и статей издания -модуль архивов журнала в pdf формате -видео-фото модуль -возможность переключения ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад