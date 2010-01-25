Здравствуйте, будущие работодатели и коллеги!

Предлагаю свои навыки и умения в области сочинения, писания и перевода, то есть там, где необходим творческий подход и уверенные знания.

Владею 4 языками (русский, украинский, английский, французский) и свободно ними оперирую.

Есть опыт во всевозможных переводах на любые темы.

Также работала в сфере маркетологии, поэтому умею красиво преподносить товар на страницах журналов, каталогов, брошюр.

Занимаюсь написанием содержания сайтов, их обновлением и пополнением.

Гарантирую качественоое и своевременное выполнение работ.

Удачного нам сотрудничества!