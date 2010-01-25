Здравствуйте, будущие работодатели и коллеги!
Предлагаю свои навыки и умения в области сочинения, писания и перевода, то есть там, где необходим творческий подход и уверенные знания.
Владею 4 языками (русский, украинский, английский, французский) и свободно ними оперирую.
Есть опыт во всевозможных переводах на любые темы.
Также работала в сфере маркетологии, поэтому умею красиво преподносить товар на страницах журналов, каталогов, брошюр.
Занимаюсь написанием содержания сайтов, их обновлением и пополнением.
Гарантирую качественоое и своевременное выполнение работ.
Удачного нам сотрудничества!
Портфолио
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- СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ135 просмотров