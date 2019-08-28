Junior Front end разработчик
Специализируюсь на верстке
Контакты:
Телеграмм - @rush4fun
Работаю быстро, качественно. Если не уверен, что выполню, заказ не беру.Предоставляю следующие услуги:
- верстка;
- лендинг под ключ;
- сайт-визитка под ключ;
- корпоративные сайты под ключ;
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Технологии которые использую в программировании: HTML5, CSS3 (Flex-Box), JS (JQ, WowJS), sass, php.
Технологии которые использую для работы с графикой: figma, sketch, Adobe Photoshop, Illustrator.
СMS с которыми работаю: Wordpress.
Портфолио
- Промо страница косметологических услуг70 просмотров