tyler_ua

Евгений tyler_ua

 
30 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Junior Front end разработчик

Специализируюсь на верстке 

Контакты:

Телеграмм - @rush4fun

Работаю быстро, качественно. Если не уверен, что выполню, заказ не беру.Предоставляю следующие услуги:

- верстка; 

- лендинг под ключ;

- сайт-визитка под ключ;

- корпоративные сайты под ключ;

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Технологии которые использую в программировании: HTML5, CSS3 (Flex-Box),  JS (JQ, WowJS), sass, php. 

Технологии которые использую для работы с графикой: figma, sketch, Adobe Photoshop,  Illustrator.

СMS с которыми работаю: Wordpress.

PHPJavascriptWordPressHTMLFigmaIllustratorSASSPhotoshopВерстка лендингаСайт-визиткаSketch
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