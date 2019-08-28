Junior Front end разработчик

Специализируюсь на верстке

Контакты:

Телеграмм - @rush4fun

Работаю быстро, качественно. Если не уверен, что выполню, заказ не беру.Предоставляю следующие услуги:

- верстка;

- лендинг под ключ;

- сайт-визитка под ключ;

- корпоративные сайты под ключ;

____________________________________________________

Технологии которые использую в программировании: HTML5, CSS3 (Flex-Box), JS (JQ, WowJS), sass, php.

Технологии которые использую для работы с графикой: figma, sketch, Adobe Photoshop, Illustrator.

СMS с которыми работаю: Wordpress.