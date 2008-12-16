tynycatcaty

Предлагаю Готовый Проверенный Бизнес в Сети под Ключ

Делаю на заказ уже Готовую Проверенную на практике Систему Получения Прибыли в Интернете на продаже Товаров и Рекламных Мест.

Интернет Сайт и Магазин сделаны по оригинальной технологии, которая сразу дает Вам преимущества при работе и раскрутке ресурса в поисковых системах !

Предоплата 50%.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Менеджер бизнеса, организация экономики и производства.

Бакалавр экономист-программист

Специалист с экономической кибернетики

УМЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ:

Создание, поддержка, раскрутка Интернет-проектов.

Маркетинговые исследования, интенсивное продвижение товара.

Анализ эффективности и усовершенствование работы объектов.

Разработка рекламы и стратегии развития предприятия.

Разработка систем и моделирование процессов.

Управление персоналом и производством.

ИНЫЕ НАВЫКИ:

Операционные системы: Windows 9x/NT/2000/XP/2003, MS-DOS, Linux.

Офисные программы: MS Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Adobe Photoshop, Corel, IMSI FloorPlan 3D.

Экономические программы: 1С, Акцент, Оффис2003, Ithink6a, PLATINUM BPwin, RPTwin, Project Expert, Spider Project.

Интернет-разработка: Macromedia HomeSite, Adobe GoLive, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, D/HTML, CSS, JavaScript, GuiDenv, NuSphere.

Программирование: Borland C++Builder , C++, Turbo Pascal, Visual Basic, SQL, Assambler.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Ответственный, терпеливый, умею работать в коллективе, стремлюсь к развитию и усовершенствованию, имею склонность к оптимизации. Быстро схватываю новые идеи, интенсивно обучаюсь. Способен абстрактно мыслить, выделять главное, обобщать факты, находить закономерности и переносить их на новый материал.