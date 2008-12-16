tynycatcaty

Делаю на заказ уже Готовую Проверенную на практике Систему Получения Прибыли в Интернете на продаже Товаров и Рекламных Мест.
Интернет Сайт и Магазин сделаны по оригинальной технологии, которая сразу дает Вам преимущества при работе и раскрутке ресурса в поисковых системах !
Предоплата 50%.
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Менеджер бизнеса, организация экономики и производства.
Бакалавр экономист-программист
Специалист с экономической кибернетики
УМЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ:
Создание, поддержка, раскрутка Интернет-проектов.
Маркетинговые исследования, интенсивное продвижение товара.
Анализ эффективности и усовершенствование работы объектов.
Разработка рекламы и стратегии развития предприятия.
Разработка систем и моделирование процессов.
Управление персоналом и производством.
ИНЫЕ НАВЫКИ:
Операционные системы: Windows 9x/NT/2000/XP/2003, MS-DOS, Linux.
Офисные программы: MS Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Adobe Photoshop, Corel, IMSI FloorPlan 3D.
Экономические программы: 1С, Акцент, Оффис2003, Ithink6a, PLATINUM BPwin, RPTwin, Project Expert, Spider Project.
Интернет-разработка: Macromedia HomeSite, Adobe GoLive, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, D/HTML, CSS, JavaScript, GuiDenv, NuSphere.
Программирование: Borland C++Builder , C++, Turbo Pascal, Visual Basic, SQL, Assambler.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Ответственный, терпеливый, умею работать в коллективе, стремлюсь к развитию и усовершенствованию, имею склонность к оптимизации. Быстро схватываю новые идеи, интенсивно обучаюсь. Способен абстрактно мыслить, выделять главное, обобщать факты, находить закономерности и переносить их на новый материал.