SEO-специалист, web-администратор, верстальщик, smm-менеджер, фрилансер, оптимизация, поддержка Web-ресурса

Создание сайтов от простых до сайтов среднего уровня. На CMS joomla, WordPress. От шаблонных дизайнов до уникальных, с уникальной версткой, понятным интерфейсом и админ-панелью. Наполнение сайта уникальным контентом. Контент полностью уникальный, написанный для людей, а не заточенный для поисковых роботов. Анализ сайта. Оптимизация HTML кода. Работа с контентом. Улучшение юзабилити сайта. Продвижение сайта по позициям в основных поисковых системах. Yandex, Google, Rambler, Mail. Только белые способы. Закупка ссылок. Вечных и арендных. Статейное продвижение. Эффективное управление компаниями. Максимальное снижение стоимости клика. Создание хороших кликабельных объявлений с максимально возможным CTR. Отслеживание ставок объявлений. Могу предоставить предыдущие работы!