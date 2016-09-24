tyscak

Артур tyscak

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта (для девушек)

    $1

    Здравствуйте!  Ищем девушку, которая будет наполнять сайт (всему научим и покажем). А также нужно будет эти материалы постить на странице ФБ. Мы хотим, чтобы Вы вошли в нашу команду и были очень вдохновлены этим ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Определить вирусность статьей

    $200

    Доброго времени суток! http://topfact.su/ В этом сайте на первой странице нужно определить 3 самых вирусных статьей и скинуть мне их заголовки. Кто правильно угадает - будет интересная работа. Вкратце, надо будет искать 20 вирусных статьей и ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать вирусный заголовок к видео (задание для девушек)

    $1

    Доброго времени суток! В этом задании я предоставляю вам 3 видеоролика и к ним нужно написать небольшое описание (250-300 символов) и яркий заголовок.  https://videoboom.cc/mladenec-s-vodyankoy/ http://lemurov.net/music/tanets-zaklyuchyonnyh-v-pamyat-o-majkle-dzheksone/ http://lemurov.net/child/sobaka-spasla-ot-smerti/ От ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад