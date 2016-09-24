Здравствуйте! Ищем девушку, которая будет наполнять сайт (всему научим и покажем). А также нужно будет эти материалы постить на странице ФБ. Мы хотим, чтобы Вы вошли в нашу команду и были очень вдохновлены этим ...
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- $1Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Доброго времени суток! http://topfact.su/ В этом сайте на первой странице нужно определить 3 самых вирусных статьей и скинуть мне их заголовки. Кто правильно угадает - будет интересная работа. Вкратце, надо будет искать 20 вирусных статьей и ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Доброго времени суток! В этом задании я предоставляю вам 3 видеоролика и к ним нужно написать небольшое описание (250-300 символов) и яркий заголовок. https://videoboom.cc/mladenec-s-vodyankoy/ http://lemurov.net/music/tanets-zaklyuchyonnyh-v-pamyat-o-majkle-dzheksone/ http://lemurov.net/child/sobaka-spasla-ot-smerti/ От ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад