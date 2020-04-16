Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог. Готова начать работу за кейсы и отзывы

﻿Здравствуйте!

Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог.

Готова начать работу за кейсы и отзывы. Если Вам понравится моя работа, обсудим дальнейшие условия.

От меня:

ответственный подход к работе;

бесплатная работа (с Вас оплата только рекламного бюджета);

готова приступить к работе прямо сейчас.

От Вас:

бюджет от на тестирование в ФБ + ИГ;

время на ответы на вопросы по проекту.

Пишите, рада буду работать с вами.

Мой ВК - https://vk.com/tyshlek

Инст - https://www.instagram.com/tyshlek.el/?hl=ru

Телеграмм - https://t.me/tyshlek_e