tyshlek

Эля Тышлек tyshlek

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог. Готова начать работу за кейсы и отзывы

﻿Здравствуйте! 

Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог. 

Готова начать работу за кейсы и отзывы. Если Вам понравится моя работа, обсудим дальнейшие условия.

От меня:

 ответственный подход к работе;

 бесплатная работа (с Вас оплата только рекламного бюджета);

готова приступить к работе прямо сейчас.

От Вас:

бюджет от на тестирование в ФБ + ИГ;

время на ответы на вопросы по проекту.

Пишите, рада буду работать с вами. 

Мой ВК - https://vk.com/tyshlek 

Инст - https://www.instagram.com/tyshlek.el/?hl=ru 

Телеграмм - https://t.me/tyshlek_e 