Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог. Готова начать работу за кейсы и отзывы
Здравствуйте!
Меня зовут Эля, я - начинающий таргетолог.
Готова начать работу за кейсы и отзывы. Если Вам понравится моя работа, обсудим дальнейшие условия.
От меня:
ответственный подход к работе;
бесплатная работа (с Вас оплата только рекламного бюджета);
готова приступить к работе прямо сейчас.
От Вас:
бюджет от на тестирование в ФБ + ИГ;
время на ответы на вопросы по проекту.
Пишите, рада буду работать с вами.
Мой ВК - https://vk.com/tyshlek
Инст - https://www.instagram.com/tyshlek.el/?hl=ru
Телеграмм - https://t.me/tyshlek_e