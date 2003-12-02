Раскрутка вашего трека вконтакте ( вывод в чарты, прослушивания )

Накрутка прослушиваний плейлистов Вконтакте – это одна из наиболее востребованных услуг по сегменту SMM-продвижения в социальных сетях.

Накрутка прослушиваний плейлиста ВК пригодится в первую очередь людям, занимающимся продвижением композиций в социальной сети, а также самим музыкантам, которые хотят стать более популярными и привлечь внимание широкой общественности к своему творчеству. Алгоритм работы ВКонтакте в этой части довольно прост и основан на следующем механизме: чем больше людей воспроизводят треки из плейлиста, тем более популярными они становятся, а это ведет к попаданию в различные рейтинги и дает очевидные плюсы.

Накрутка прослушиваний музыки Вконтакте помогает продвинуть песню в топ интересов по категориям и жанру. Это эффективная SMM-услуга, которая, как и все услуги по данному сегменту, направлена на продвижение. Причем в этом случае продвижение конкретного лица или сообщества выступает второстепенным аспектом – в первую очередь продвигается музыка, творчество исполнителя. И это гарантировано дает целевой эффект в минимальные сроки. ТАКЖЕ ЕСТЬ услуга ПО выводу ТРЕКА В ТОП VK ( Обговаривается лично )