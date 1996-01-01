tyty451791

Куликова Татьяна Андреевна
Главный бухгалтер
E-mail:[email protected]
Тел.: 8-914-299-3742 (моб.)
Место жительства: Респуб. Саха (Я), Вилюйский у., п. Кысыл-Сыр
Дата рождения: 17.01.1954
Гражданство: Россия
Образование
Основное
1978 Ивановский текстильный институт
Повышение квалификации/курсы
2006 – повышение квалификации, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (аттестат Профессионального бухгалтера)
2008 – повышение квалификации, АНО ВПО Академия международного учета (аттестат МСФО (ДипИФР-Рус)
Профессиональный опыт
01.1996 – 07.2003
Средне-Вилюйская МПМК
Главный бухгалтер
- организация бухгалтерского и налогового учёта на предприятии
- разработка учётной политики
- представление интересов предприятия в налоговых органах
- обучение сотрудников бухгалтерии
- подготовка документов для валютных платежей, включая паспорта сделок
- проведение сверок с контрагентами, снижение дебиторской задолженности
- составление бухгалтерской и налоговой отчётности по российским стандартам
- мониторинг изменений в налоговом законодательстве
- написание технических заданий для IT-специалистов
- руководство коллективом из трёх человек.
08.2003-настоящее время. Главный бухгалтер
Кысыл-Сырское МУ ТПП «Геологическое»
- восстановление и реорганизация учёта на предприятии
- участие во встречных проверках, составление отчётности для налоговых органов
- написание технических заданий для специалистов 1С
- представление компании при аудиторских проверках
- руководство коллективом из трех человек.
- учёт затрат
- расчёт НДС и составление деклараций
- учёт ТМЦ, основных средств
- расчёт заработной платы на 15 человек
- составление деклараций и расчётов по ЕСН, ПФР и ФСС
- расчёты с подотчётными лицами.
Дополнительная информация
1С: Предприятие 7.7, 8.1, ЗиК, «Консультант Плюс», Word, Excel.
Зарплатные ожидания
от 20 тыс. руб. net