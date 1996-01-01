tyty451791

Куликова Татьяна Андреевна

Главный бухгалтер

E-mail:[email protected]

Тел.: 8-914-299-3742 (моб.)

Место жительства: Респуб. Саха (Я), Вилюйский у., п. Кысыл-Сыр

Дата рождения: 17.01.1954

Гражданство: Россия

Образование

Основное

1978 Ивановский текстильный институт

Повышение квалификации/курсы

2006 – повышение квалификации, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (аттестат Профессионального бухгалтера)

2008 – повышение квалификации, АНО ВПО Академия международного учета (аттестат МСФО (ДипИФР-Рус)

Профессиональный опыт

01.1996 – 07.2003

Средне-Вилюйская МПМК

Главный бухгалтер

- организация бухгалтерского и налогового учёта на предприятии

- разработка учётной политики

- представление интересов предприятия в налоговых органах

- обучение сотрудников бухгалтерии

- подготовка документов для валютных платежей, включая паспорта сделок

- проведение сверок с контрагентами, снижение дебиторской задолженности

- составление бухгалтерской и налоговой отчётности по российским стандартам

- мониторинг изменений в налоговом законодательстве

- написание технических заданий для IT-специалистов

- руководство коллективом из трёх человек.

08.2003-настоящее время. Главный бухгалтер

Кысыл-Сырское МУ ТПП «Геологическое»

- восстановление и реорганизация учёта на предприятии

- участие во встречных проверках, составление отчётности для налоговых органов

- написание технических заданий для специалистов 1С

- представление компании при аудиторских проверках

- руководство коллективом из трех человек.

- учёт затрат

- расчёт НДС и составление деклараций

- учёт ТМЦ, основных средств

- расчёт заработной платы на 15 человек

- составление деклараций и расчётов по ЕСН, ПФР и ФСС

- расчёты с подотчётными лицами.

Дополнительная информация

1С: Предприятие 7.7, 8.1, ЗиК, «Консультант Плюс», Word, Excel.

Зарплатные ожидания

от 20 тыс. руб. net