u-savitskaya

редактор-копирайтер

Окончила факультет журналистики. Опыт работы в интернет-изданиях около 2,5 лет. Более серьезно - 1, 5 года. Пишу авторские статьи, нахожу любопытные темы и интересных спикеров. Дружу с SEO-задачами и инфостилем. Знаю, как продать продукт и завернуть его в "красивую" упаковку. В материалах преследую лаконичность, читабельность и, конечно же, грамотность. От своих текстов гарантирую не ниже 8-ки по главреду, высокую уникальность и низкую водность.

Плюсом в личном багаже будут навыки создания/ведения сайта (некогда был свой проект). Имеется опыт работы в логистической среде, поэтому знаю всю кухню логистики изнутри и могу писать/говорить об этом с профессиональной точки зрения. Также занималась организацией мероприятий, проведением фестивалей. Хорошо ориентируюсь в тематике детского досуга, интерактива и творчества, т.к. в разнообразии навыков есть опыт работы с детскими коллективами.