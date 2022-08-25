Готовий до роботи
Люблю свою роботу.
Досвід роботи дизайнером в оперативній поліграфії, у видавництві повного циклу, флексо друкарні (упаковка поліпрпілен).
Професійно володію: Corel, Photoshop, Illustrator, Indesіgn.
Дизайн згідно тз та підготовка до друку. Вибіркове лакування, конгрев (тиснення).
Співпраця з друкарнями, повний супровід замовлення від тз до готової продукції.
SMM Соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram.
Досвід роботи з лазерним станком, дизайн під гравіювання та порізку.
Хороший комп, проф. монітор, швидкий інтернет.
Досвід дистанційної роботи.
Вчасне виконання завдань, спілкування з клієнтом.