Готовий до роботи

Люблю свою роботу.

Досвід роботи дизайнером в оперативній поліграфії, у видавництві повного циклу, флексо друкарні (упаковка поліпрпілен).

Професійно володію: Corel, Photoshop, Illustrator, Indesіgn.

Дизайн згідно тз та підготовка до друку. Вибіркове лакування, конгрев (тиснення).

Співпраця з друкарнями, повний супровід замовлення від тз до готової продукції.

SMM Соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram.

Досвід роботи з лазерним станком, дизайн під гравіювання та порізку.

Хороший комп, проф. монітор, швидкий інтернет.

Досвід дистанційної роботи.

Вчасне виконання завдань, спілкування з клієнтом.