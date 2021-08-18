u4kina_bloggers

Дарья Учкина u4kina_bloggersu4kina_bloggers
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Победила в войне с горящими дедлайнами. Пишу подробные подачи с образцами для блогера. Берегу ваше время — все вопросы только по делу.
Я помогаю блогерам и коммерческим аккаунтам делать рекламу, которая принесёт подписчиков и будет продавать🔥
Сделаю для вас:
✳️ проведу аудит профиля
✳️ напишу рекламную подачу
✳️ создам макет
✳️ 3 исправления готовой подачи после тестов
От вас понадобится:
✳️ заполнить бриф-анкету
Сроки и цены:
✳️ стандарт (3-5 дней) - 3000 р
✳️ срочно (1-2 дня) - 4000 р
Работаю по 50% предоплате!
Дополнительно (не входит в стоимость подачи):
✳️ подбор блогеров на рекламу - 10% от стоимости рекламы блогера
Действие аккаунта приостановлено!