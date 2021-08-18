u4kina_bloggers

Победила в войне с горящими дедлайнами. Пишу подробные подачи с образцами для блогера. Берегу ваше время — все вопросы только по делу.

Я помогаю блогерам и коммерческим аккаунтам делать рекламу, которая принесёт подписчиков и будет продавать🔥

Сделаю для вас:

✳️ проведу аудит профиля

✳️ напишу рекламную подачу

✳️ создам макет

✳️ 3 исправления готовой подачи после тестов

От вас понадобится:

✳️ заполнить бриф-анкету

Сроки и цены:

✳️ стандарт (3-5 дней) - 3000 р

✳️ срочно (1-2 дня) - 4000 р

Работаю по 50% предоплате!

Дополнительно (не входит в стоимость подачи):

✳️ подбор блогеров на рекламу - 10% от стоимости рекламы блогера