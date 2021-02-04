u90904

Олег Васильев u90904

 
41 годУкраина/Лозовая
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Инженер-конструктор, Инженер-технолог, 3D-модельер, векторная графика, переводчик

Васильев ОлегВладимирович

Мобильный телефон: 066-113-19-97(МТС он же Водафон)

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 23.09.1982 г., (37 полных лет)

Семейное положение: разведён, сын - 10 лет.

Адрес проживания: г. Лозовая, Харьковская область,

микрорайон №4, д.2-б, кв. 15

Цель: должность инженера-технолога. Возможно совмещение с другими должностями.

Образование: 1999–2004 – ДонбасскаяГосударственная Машиностроительная

Академия (ДГМА). Получен диплом о высшем

образовании. Присвоена квалификация –

магистр по технологии и оборудовании

сварки.

Опыт работы: 2004г. – 2010г. –Новокраматорский Машиностроительный

Завод (НКМЗ), инженер-конструктор.

Основныеобязанности:

- проектированиечертежей приспособлений и оснастки для

сборочного цеха;

- разработка и выдачаконструкторской документации;

- участвование в монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию

изделий приспособления.

Дополнительнаяинформация:

За времяработы овладел программами для

проектирования AutoCad иSolidWorks.

Обучилсотрудников работе с данными программами.

Корректировалработу сотрудников по разработке и

выдаче документации.

Помогал врешении вопросов, связанных с выполнением

оснастки по спроектированным чертежам

в цехе.

Выполнялрасчёт прочностных характеристик

изделий.

Выполнялработу по снижению трудоёмкости изделий

и снижению себестоимости готовой

продукции.

Занимал должность инженера-конструктора 2

категории.

2010г. – 2013г. – ООО «Виола», г.Краматорск

(Донецкая обл.) компания по производству

ювелирных изделий; должность –

проектировщик и разработчик ювелирных

изделий.

Основныеобязанности:

- проектирование изделий в электронном

формате по техническому заданию-эскизу;

- создание сопроводительной документации;

- подготовкаспроектированной модели к 3D-прототипированию;

- настройкаи подготовка 3D-принтерадля отрисовки моделей;

- контролькачества получаемых отрисованных

моделей, получаемых отлитых и обработанных

моделей, качества сборки и готового

товарного вида.

Дополнительнаяинформация:

За времяработы овладел программой для

проектирования Rhinoceros 5.0а также вспомогательными программами

для реализации прототипирования изделий.

Овладелнавыками создания литников и литниковых

систем для обеспечения проливаемости

при литье моделей.

Корректировалработу сотрудников по разработке и

выдаче документации.

Помогал врешении вопросов, связанных с выполнением

изделий по техническому заданию.

Выполнялработу по снижению трудоёмкости изделий

и снижению себестоимости готовой

продукции.

2013г. – 2015г. – ООО «Виола», должность –

менеджер по сбыту и реализации готовой

продукции.

Основныеобязанности:

- Аналитика отдела;

- Обзвон и связь с существующими

заказчиками;

- Предложение товара заказчикам;

- Договорённость и планирование встреч

с заказчиками;

- Встреча и проведение сделок;

- Контроль сделок и дебиторской

задолженности;

- Напоминание сроков погашения

задолженности;

- Отчёт о проведении сделки;

- Закрытие сделки и отчёт о проведении

сделки руководству

- продвижение товара(работа с существующими клиентами ,

выставки по Украине );

- изучениеконкурентов;

-отслеживание новшеств на рынке;

-обратная связь с заказчиками;

-ведение и контроль интернет-сайта

предприятия;

Дополнительнаяинформация:

За времяработы овладел навыками переговоров с

заказчиками и клиентами, работой по

ответам и возражениями, связанными с

продукцией предприятия и их качеством;

Овладелнавыками предоставления ассортимента

товара, его разнообразия и взаимосвязи,

предоставления и обоснования ценовых

политик и ценовых сегментов товара, а

также ценовой политики предприятия в

целом.

Умениепредоставлять заказчикам изделия в

заинтересованном ими ценовом сегменте.

Личные качества:

Ответственен,целеустремлён, скурпулёзен, честен,

коммуникабелен. Наличие административных

и организаторских способностей,

аналитический склад ума. Умение и желание

учиться. Способность анализировать

информацию и самостоятельно принимать

решения.

Знание английского и немецкого языков

(начальный уровень). Уверенное и свободное

владение компьютером на уровне

пользователя, знание и использование

различных пакетных офисных программ,

знание Интернет и умение пользоваться

электронной почтой.

2017г. - посегодняшний день: Лозовской

кузнечно-механический завод (ЛКМЗ),

инженер-технолог.

Основныеобязанности:

- проектированиечертежей приспособлений и оснастки для

сборочного цеха;

- разработкаи выдача технологической документации

для сборочно-сварочных узлов и конструкций;

  • участвование в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче

    в эксплуатацию конструкций и

    внедрение сборочно-сварочных

    приспособлений.

Навык работы с программами: AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros, Компас-3D, Creo, Windchill,

Вертикаль

AutoCADSolidWorks
Портфолио