Васильев ОлегВладимирович
Мобильный телефон: 066-113-19-97(МТС он же Водафон)
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 23.09.1982 г., (37 полных лет)
Семейное положение: разведён, сын - 10 лет.
Адрес проживания: г. Лозовая, Харьковская область,
микрорайон №4, д.2-б, кв. 15
Цель: должность инженера-технолога. Возможно совмещение с другими должностями.
Образование: 1999–2004 – ДонбасскаяГосударственная Машиностроительная
Академия (ДГМА). Получен диплом о высшем
образовании. Присвоена квалификация –
магистр по технологии и оборудовании
сварки.
Опыт работы: 2004г. – 2010г. –Новокраматорский Машиностроительный
Завод (НКМЗ), инженер-конструктор.
Основныеобязанности:
- проектированиечертежей приспособлений и оснастки для
сборочного цеха;
- разработка и выдачаконструкторской документации;
- участвование в монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию
изделий приспособления.
Дополнительнаяинформация:
За времяработы овладел программами для
проектирования AutoCad иSolidWorks.
Обучилсотрудников работе с данными программами.
Корректировалработу сотрудников по разработке и
выдаче документации.
Помогал врешении вопросов, связанных с выполнением
оснастки по спроектированным чертежам
в цехе.
Выполнялрасчёт прочностных характеристик
изделий.
Выполнялработу по снижению трудоёмкости изделий
и снижению себестоимости готовой
продукции.
Занимал должность инженера-конструктора 2
категории.
2010г. – 2013г. – ООО «Виола», г.Краматорск
(Донецкая обл.) компания по производству
ювелирных изделий; должность –
проектировщик и разработчик ювелирных
изделий.
Основныеобязанности:
- проектирование изделий в электронном
формате по техническому заданию-эскизу;
- создание сопроводительной документации;
- подготовкаспроектированной модели к 3D-прототипированию;
- настройкаи подготовка 3D-принтерадля отрисовки моделей;
- контролькачества получаемых отрисованных
моделей, получаемых отлитых и обработанных
моделей, качества сборки и готового
товарного вида.
Дополнительнаяинформация:
За времяработы овладел программой для
проектирования Rhinoceros 5.0а также вспомогательными программами
для реализации прототипирования изделий.
Овладелнавыками создания литников и литниковых
систем для обеспечения проливаемости
при литье моделей.
Корректировалработу сотрудников по разработке и
выдаче документации.
Помогал врешении вопросов, связанных с выполнением
изделий по техническому заданию.
Выполнялработу по снижению трудоёмкости изделий
и снижению себестоимости готовой
продукции.
2013г. – 2015г. – ООО «Виола», должность –
менеджер по сбыту и реализации готовой
продукции.
Основныеобязанности:
- Аналитика отдела;
- Обзвон и связь с существующими
заказчиками;
- Предложение товара заказчикам;
- Договорённость и планирование встреч
с заказчиками;
- Встреча и проведение сделок;
- Контроль сделок и дебиторской
задолженности;
- Напоминание сроков погашения
задолженности;
- Отчёт о проведении сделки;
- Закрытие сделки и отчёт о проведении
сделки руководству
- продвижение товара(работа с существующими клиентами ,
выставки по Украине );
- изучениеконкурентов;
-отслеживание новшеств на рынке;
-обратная связь с заказчиками;
-ведение и контроль интернет-сайта
предприятия;
Дополнительнаяинформация:
За времяработы овладел навыками переговоров с
заказчиками и клиентами, работой по
ответам и возражениями, связанными с
продукцией предприятия и их качеством;
Овладелнавыками предоставления ассортимента
товара, его разнообразия и взаимосвязи,
предоставления и обоснования ценовых
политик и ценовых сегментов товара, а
также ценовой политики предприятия в
целом.
Умениепредоставлять заказчикам изделия в
заинтересованном ими ценовом сегменте.
Личные качества:
Ответственен,целеустремлён, скурпулёзен, честен,
коммуникабелен. Наличие административных
и организаторских способностей,
аналитический склад ума. Умение и желание
учиться. Способность анализировать
информацию и самостоятельно принимать
решения.
Знание английского и немецкого языков
(начальный уровень). Уверенное и свободное
владение компьютером на уровне
пользователя, знание и использование
различных пакетных офисных программ,
знание Интернет и умение пользоваться
электронной почтой.
2017г. - посегодняшний день: Лозовской
кузнечно-механический завод (ЛКМЗ),
инженер-технолог.
Основныеобязанности:
- проектированиечертежей приспособлений и оснастки для
сборочного цеха;
- разработкаи выдача технологической документации
для сборочно-сварочных узлов и конструкций;
- участвование в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче
в эксплуатацию конструкций и
внедрение сборочно-сварочных
приспособлений.
Вертикаль
- Модель стадиона "Арена-Львов"107 просмотров