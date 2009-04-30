uGalek

Галина Гаркуша uGalek

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Eduard_Boiko
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
0 баллов
16 лет назад
Перевод ENG>RUS коротких описаний
Исчезла после того как взяла на себя работу... Так делать нельзя, даже если работа без аванса или предоплат.