u_erohina3408

Год работы в консалтинге

Всем добрый день! 

Я ответственный бизнес-аналитик! Год успешной работы на удалёнке. Рисую бизнес-процесы, оптимизирую, читаю конкурентов и анализирую рынки. Есть опыт продаж в В2В, поэтому пишу ПРОДАЮЩИЙ контент для сайтов: Европейский, Индонезийский рынок (языки: русский, английский)! Примеры работ: анализ, контент, описание БП, activity diagrams, learning canvas - по потребности скину 

Работала с компаниями в криптоиндустрии.

Знаю как зарегистрировать личный и корпоративный аккаунт на биржах, в Европейских и Американских криптофрендли банках.

Стабильно работала с одной компанией, которая, к сожалению, в момент кризиса остановила свою деятельность. Поэтому я здесь 

Я ценю свое и Ваше время, поэтому работу изначально выполняю качественно!

You are welcome!🤝