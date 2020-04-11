u_erohina3408

Всем добрый день!
Я ответственный бизнес-аналитик! Год успешной работы на удалёнке. Рисую бизнес-процесы, оптимизирую, читаю конкурентов и анализирую рынки. Есть опыт продаж в В2В, поэтому пишу ПРОДАЮЩИЙ контент для сайтов: Европейский, Индонезийский рынок (языки: русский, английский)! Примеры работ: анализ, контент, описание БП, activity diagrams, learning canvas - по потребности скину
Работала с компаниями в криптоиндустрии.
Знаю как зарегистрировать личный и корпоративный аккаунт на биржах, в Европейских и Американских криптофрендли банках.
Стабильно работала с одной компанией, которая, к сожалению, в момент кризиса остановила свою деятельность. Поэтому я здесь
Я ценю свое и Ваше время, поэтому работу изначально выполняю качественно!
You are welcome!🤝