Фотограф / Фотодизайнер/видеооператор/монтажер
Умурбаева Татьяна Сергеевна
Мобильный телефон: (963) 244-50-34
E-mail: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Санкт-Петербург
Уровень образования: Высшее
Опыт работы
Период работы:
С августа 2009 года по настоящее время
Должность:
Специалист по мультимедийным технологиям (Полная занятость)
Название организации:
ООО "Модуль", г. Санкт-Петербург
Транспортно- экспедиторская компания
Должностные обязанности и достижения:
Фото и видеосъемка, фото-видеодизайн, видеомонтаж. Создание презентационных фильмов о работе компании, разработка фирменного стиля компании (логотип), создание видео и фотокаталога компании.
Период работы:
С апреля 2004 года по настоящее время
Должность:
Фотограф на фрилансе
Должностные обязанности и достижения:
Свадебная, рекламная, студийная, жанровая, этюдная, репортажная, корпоративная фотосъемки.
Период работы:
С мая 2009 по ноябрь 2009 года
Должность:
Персональный фотограф (Частичная занятость)
Название организации:
Ресторан Гранд- Кафе, г. Санкт-Петербург
Общественное питание
Должностные обязанности и достижения:
Постановочная и репортажная фотосъемка (Фотосъемка гостей ресторана, фотосъемка интерьера, меню, корпоративных вечеров).
Период работы:
С марта 2009 по май 2009 года
Должность:
Телеоператор, монтажер
Название организации:
Русское телевидео, г. Санкт-Петербург
Телевидение
Должностные обязанности и достижения:
Сюжетные съемки, монтаж новостных блоков, съемка рекламных роликов.
Период работы:
С мая 2008 по октябрь 2008 года
Должность:
Телеоператор, инженер выпуска
Название организации:
Ленинградское областное телевидение, г. Санкт-Петербург
Телевидение
Должностные обязанности и достижения:
Сюжетные съемки, выпуск в эфир новостных программ.
Период работы:
С мая 2007 по октябрь 2007 года
Должность:
Студийный оператор
Название организации:
Телекомпания "НТВ Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург
Телевидение
Должностные обязанности и достижения:
Координирование работы камер, выведение изображения на экран.
Образование
Учебное заведение:
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, г. Санкт-Петербург
Дата окончания:
Июнь 2009 года
Факультет:
Экранных искусств
Специальность:
Кино- телеоператор
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Технический
Компьютерные навыки и знания:
Владение программами: Adobe Photoshop, Abode Premiere, Adobe After Effect, Sony Vegas.
Уровень владения компьютером:
Эксперт
Дополнительная информация
Рекомендации и ссылки:
Ссылка на портфолио: http://whitefoxstudio.gallery.ru/
Ключевые навыки и достижения:
Владение программами: Adobe Photoshop, Abode Premiere, Adobe After Effect, Sony Vegas
профессиональная фотосъемка (репортаж, этюд, натюрморт, портрет, жанровая фотография, студийная фотосъемка).
Профессиональная видеосъемка (документальное, игровое кино, реклама, музыкальные видеоролики).
Видео- фотомонтаж, дизайн. Знания в постановке студийного света и освещения.
Ваши занятия в свободное время:
Изучение новых телевизионных систем, 3d графики, фотосъемка.