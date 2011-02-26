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Фотограф / Фотодизайнер/видеооператор/монтажер

Умурбаева Татьяна Сергеевна

Мобильный телефон: (963) 244-50-34

E-mail: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Санкт-Петербург

Уровень образования: Высшее

Опыт работы

Период работы:

С августа 2009 года по настоящее время

Должность:

Специалист по мультимедийным технологиям (Полная занятость)

Название организации:

ООО "Модуль", г. Санкт-Петербург

Транспортно- экспедиторская компания

Должностные обязанности и достижения:

Фото и видеосъемка, фото-видеодизайн, видеомонтаж. Создание презентационных фильмов о работе компании, разработка фирменного стиля компании (логотип), создание видео и фотокаталога компании.

Период работы:

С апреля 2004 года по настоящее время

Должность:

Фотограф на фрилансе

Должностные обязанности и достижения:

Свадебная, рекламная, студийная, жанровая, этюдная, репортажная, корпоративная фотосъемки.

Период работы:

С мая 2009 по ноябрь 2009 года

Должность:

Персональный фотограф (Частичная занятость)

Название организации:

Ресторан Гранд- Кафе, г. Санкт-Петербург

Общественное питание

Должностные обязанности и достижения:

Постановочная и репортажная фотосъемка (Фотосъемка гостей ресторана, фотосъемка интерьера, меню, корпоративных вечеров).

Период работы:

С марта 2009 по май 2009 года

Должность:

Телеоператор, монтажер

Название организации:

Русское телевидео, г. Санкт-Петербург

Телевидение

Должностные обязанности и достижения:

Сюжетные съемки, монтаж новостных блоков, съемка рекламных роликов.

Период работы:

С мая 2008 по октябрь 2008 года

Должность:

Телеоператор, инженер выпуска

Название организации:

Ленинградское областное телевидение, г. Санкт-Петербург

Телевидение

Должностные обязанности и достижения:

Сюжетные съемки, выпуск в эфир новостных программ.

Период работы:

С мая 2007 по октябрь 2007 года

Должность:

Студийный оператор

Название организации:

Телекомпания "НТВ Санкт-Петербург", г. Санкт-Петербург

Телевидение

Должностные обязанности и достижения:

Координирование работы камер, выведение изображения на экран.

Образование

Учебное заведение:

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, г. Санкт-Петербург

Дата окончания:

Июнь 2009 года

Факультет:

Экранных искусств

Специальность:

Кино- телеоператор

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Технический

Компьютерные навыки и знания:

Владение программами: Adobe Photoshop, Abode Premiere, Adobe After Effect, Sony Vegas.

Уровень владения компьютером:

Эксперт

Дополнительная информация

Рекомендации и ссылки:

Ссылка на портфолио: http://whitefoxstudio.gallery.ru/

Ключевые навыки и достижения:

Владение программами: Adobe Photoshop, Abode Premiere, Adobe After Effect, Sony Vegas

профессиональная фотосъемка (репортаж, этюд, натюрморт, портрет, жанровая фотография, студийная фотосъемка).

Профессиональная видеосъемка (документальное, игровое кино, реклама, музыкальные видеоролики).

Видео- фотомонтаж, дизайн. Знания в постановке студийного света и освещения.

Ваши занятия в свободное время:

Изучение новых телевизионных систем, 3d графики, фотосъемка.