10-летний опыт в управлении коллективами в сферах связанных с маркетингом и реализацией товаров и услуг. Опыт в управлении производственным предприятием.

Проведение маркетинговых исследований, сбыт продукции, технико-экономическое обоснование проектов, планирование, поиск и установка нового оборудования. Бизнес-планирование. Стратегическое планирование (маркетинг). Логистика. Планирование закупок сырья и материалов.

Цель. Получение должности руководителя. Коммерческого директора, руководителя отдела. Руководителя направления: развитие предприятия, директора филиала. Маркетинг, продажи, логистика, мерчандайзинг, стратегическое планирование; руководитель проекта. Получение объемов работ на проведение маркетинговых исследований (в т.ч. анализ информации, обзоры рынков, конъюнктура рынка); стратегическое планирование, бизнес-планирование, подготовка антикризисных программ, программ развития.

Опыт работы (в обратном хронологическом порядке указаны предприятия).

В настоящее время ФЛП. Частный предприниматель, подготовка новых проектов. Маркетинговые исследования.

2014-2015гг. ЧП, г. Северодонецк. Анализ рынка теплоизоляционных материалов, поиск клиентов.

2007-11 гг. Руководитель филиала, г. Северодонецк. Продажа промышленного оборудования, маркетинг. Подготовка проекта: покупка производственного помещения, проект (НИИ), получение разрешительных документов на открытие производства. Определение наиболее привлекательных проектов. Анализ рынков альтернативной энергетики. Логистика.

2007. Заместитель директора, г. Северодонецк, подготовка и организация работы предприятия по производству товаров.

Продукты питания. Поиск оборудования, бизнес-планирование. Создание новой ТМ.

2005-2007 гг. Руководитель маркетинга ГП Харьков и область (производство товаров химии). Маркетинг. Продажи (опт). Подготовка проекта производства новых товаров.

Промышленное предприятие. Штат, около 1000 человек. Результат деятельности, на предприятии начал работу новый цех.

2004 г. Руководитель группы стратегического планирования, АО г. Северодонецк (работа по договору), предприятие производитель промышленной группы товаров. Подготовлена программа развития, штат, около 300 чел.

Организация отдела логистики на одном из предприятий региона

2003 г. Руководитель направления. Маркетинг, продажи, стратегическое планирование. ООО г. Харьков. Штат около 100 чел. (производственное предприятие, продукция: упаковка). Подготовлена и внедрена система стратегического планирования (СП) и управления. Логистика, планирование поставок на предприятие сырья и материалов. Эффективность в целом повысилась на 30% (производство продукции и реализация товаров).

Маркетинг. Продажи. Управление.

1. Руководитель отдела продаж. ООО г. Харьков (2002 г.), официальный представитель международной торговой марки.

2. Заместитель директора предприятия. Северодонецк (2001 г.). Определенный период времени руководил предприятием. Производственное предприятие.

3. Директор предприятия ООО. Лисичанск. Оптовая и розничная торговля.

4. Начальник информационно-исследовательского отдела. Лисичанск. АО, штат 1000 чел.

Основные обязанности, маркетинг, продажи: реализация напольных покрытий по Украине и СНГ, анализ состояния рынков, подготовка проектов и бизнес-планов, проведение рекламных компаний, проведение коммерческих операций (в том числе ВЭД). Анализ рынков стран дальнего зарубежья. Проводился анализ состояния макроэкономики Украины. Работа с представительствами в странах СНГ.