Development, ReEngeneering, Data Mining from Project to Finished Product

Администрирование:

Управление проектами:

- Исследование, Анализ Бизнес-Процессов: Rational Rose, Excel, e.t.c.

- Подготовка Бизнес-Требований, Технических Заданий на разработку,

- модернизацию программного обеспечения: MS Project, Rational Rose, RedMine, Xmind

Веб-программирование/Сайты:

- HTML-верстка: XHTML, CSS, XML

- Веб-программирование/Скрипты: JavaScript, jQuery…, PHP

- Создание сайтов "под ключ": XHTML, CSS, JavaScript, jQuery…, PHP, MySQL

- Разработка, Модернизация вэб-сайтов: XHTML, CSS, JavaScript, jQuery…, PHP, MySQL

- Тестирование сайтов/Юзабилити

Прикладное программирование:

- 1С-программирование: 7.7, 8.2

- Базы данных: Разработка, Модернизация, Восстановление баз данных: MS Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL

- Прикладное ПО: Разработка, Модернизация настольных приложений

- Тестирование ПО: Элементов(Модулей), Интеграции в программную систему, Функциональной и Поведенческой валидности, Системной функциональности

Продвижение (SEO):

- Контекстная реклама

- Поисковые системы (SEO)