Администрирование:
Управление проектами:
- Исследование, Анализ Бизнес-Процессов: Rational Rose, Excel, e.t.c.
- Подготовка Бизнес-Требований, Технических Заданий на разработку,
- модернизацию программного обеспечения: MS Project, Rational Rose, RedMine, Xmind
Веб-программирование/Сайты:
- HTML-верстка: XHTML, CSS, XML
- Веб-программирование/Скрипты: JavaScript, jQuery…, PHP
- Создание сайтов "под ключ": XHTML, CSS, JavaScript, jQuery…, PHP, MySQL
- Разработка, Модернизация вэб-сайтов: XHTML, CSS, JavaScript, jQuery…, PHP, MySQL
- Тестирование сайтов/Юзабилити
Прикладное программирование:
- 1С-программирование: 7.7, 8.2
- Базы данных: Разработка, Модернизация, Восстановление баз данных: MS Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL
- Прикладное ПО: Разработка, Модернизация настольных приложений
- Тестирование ПО: Элементов(Модулей), Интеграции в программную систему, Функциональной и Поведенческой валидности, Системной функциональности
Продвижение (SEO):
- Контекстная реклама
- Поисковые системы (SEO)