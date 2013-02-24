Добрый день! Необходимо сделать форму с последующим выставлением счета webmoney или же по оплате через мерчант по введенным в нее параметрам. Поля формы: Email ...
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать форму с последующим выставлением счета webmoney или же по оплате через мерчант по введенным в нее параметрам. Поля формы: Email ...
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