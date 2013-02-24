uaiandrew

Андрей uaiandrew

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать форму оплаты webmoney (счет или мерчантом)
Joomla
Хороший заказчик, оплатил моментально. Задачу поставил чётко, удобно работать.
Все сделано быстро и четко. Рекомендую!
Ответный отзыв
Fortik
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Требуется сотрудник для работы в техподдержке
Joomla
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременная, четкие и понятные инструкции по работе.
Отличный исполнитель. Работаем вместе.
Ответный отзыв