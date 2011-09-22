uaseo

Антон uaseo

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
$30
10 баллов
12 лет назад
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Хорошо поработали с Антоном. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. В общем все отлично, спасибо.