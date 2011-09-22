Необходимо разработать классный, простой логотип. ТЗ и идея - имеются. Бюджет - 50 у.е. Сразу после - рисуем фирменный стиль. Вообще интересует человек на постоянное сотрудничество.
- $50Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Внести ряд несложных правок в сайт на wordpress. Правки типа: тут поставить телефон, тут вывести меню и т.д. Специалисту по системе - на 2-3 часа максимум. Бюджет 30 wmz.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать кампанию по Google AdWords. Нужен профессионал в этом деле. Интересует человек на постоянное сотрудничество. На данный момент интересует создание кампаний на около 10 сайтов. Предпочтения - исполнителям из Украины.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо разработать несложное приложение для контакта.Разработка игр8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сайт на друпал. Необходимо поставить модуль, что-бы можно было задавать содержимое title & description вручную, для всех page. Бюджет 10 у.е. Оперативно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
12 лет назад
Хорошо поработали с Антоном. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. В общем все отлично, спасибо.