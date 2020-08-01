Хусан ubaydullaev1717ubaydullaev1717
26 летУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я опытный, талантливый и мотивированный графический дизайнер/Motion designer
Я создавал дизайн и иллюстрации для соцсетей,визиток, поздравительных открыток, плакатов, т. д. Для различных компаний и частных лиц.
Так же владею хорошим опытом в Adobe After Effects создании 2D графике,анимация логотипов(интро) т.д.
Если вы нанимаете меня, я гарантирую качественный срок выполнения работ. Я всегда открыт для интересных проектов и с нетерпением жду сотрудничества с вами!
База работ достаточно мала,но буду стараться её пополнить)
Портфолио
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