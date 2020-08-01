Я опытный, талантливый и мотивированный графический дизайнер/Motion designer

Я создавал дизайн и иллюстрации для соцсетей,визиток, поздравительных открыток, плакатов, т. д. Для различных компаний и частных лиц.

Так же владею хорошим опытом в Adobe After Effects создании 2D графике,анимация логотипов(интро) т.д.

Если вы нанимаете меня, я гарантирую качественный срок выполнения работ. Я всегда открыт для интересных проектов и с нетерпением жду сотрудничества с вами!

База работ достаточно мала,но буду стараться её пополнить)