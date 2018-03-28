Специалист РСЯ

Менязовут Владимир Трубин (vk.com/id470808402). Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг “Специалист поинтернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и

готов их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить Ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаюобсудить детальнее. Готов ответить на любые Ваши вопросы в удобное для Вас

время. Возможно внастоящее время Вам не требуются услуги по настройке рекламы, Вы можете

сохранить это письмо и связаться со мной в любое время когда возникнет

потребность в моих услугах. Буду Вам благодарен за любой ответ. С уважением Владимир Трубинe.mail: [email protected] сот +7 924 225 09 15