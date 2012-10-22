uca51

Ирина uca51

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
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Хороший заказчик, с техзаданием и оплатой проблем не возникло. Рекомендую