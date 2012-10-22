Необходима консультация по вопросам настройки шаблонов в сервисе для рассылки unisender. Основные вопросы: 1) как настроить свой шаблон со своими фирменными элементами; 2) как добиться правильной отображаемости на всех почтовых клиентах; 3) как правильно подгружать ...