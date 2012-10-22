Нужен специалист, разбирающейся в эффектах powerpoint, для помощи в подготовке к презентации. Обращайтесь! Скайп: amiigo_rus83 Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
- Презентации3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный программист php+ajax для доработки калькулятора на транспортном сайте (wordpress). Обращайтесь! Скайп: amiigo_rus83 Почта: [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный программист под вордпресс для создания калькулятора транспортного сайта, взаимодействующего с различными условиями, с возможностью редактирования этих условий пользователем. Скайп: amiigo_rus83 Почта: [email protected]Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходима консультация по вопросам настройки шаблонов в сервисе для рассылки unisender. Основные вопросы: 1) как настроить свой шаблон со своими фирменными элементами; 2) как добиться правильной отображаемости на всех почтовых клиентах; 3) как правильно подгружать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, с техзаданием и оплатой проблем не возникло. Рекомендую