Мастерство + знание психологии ЦА + грамотность = качественный текст
Внештатный корреспондент -
2003 г. – 2005 г. – газета "Крымское время"
2004 г. – 2006 г. – газета "Крымские известия"
2005 г. – 2006 г. – газета "Столичные ведомости"
2006 г. – газеты "День", "Кримська світлиця", "Республика Крым"
Корреспондент Всеукраинского независимого интернет-издания "Хай Вэй" – 2005 – 2006 г.
Специалист по информационно-аналитической работе (пресс-секретарь) Русского культурного центра – 2006 – 2007 г.
Копирайтер и web-райтер – 2007 г. и по сей день
Корректор журнала "Status M" – 2011 г.
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