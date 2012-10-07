Мастерство + знание психологии ЦА + грамотность = качественный текст

Внештатный корреспондент -

2003 г. – 2005 г. – газета "Крымское время"

2004 г. – 2006 г. – газета "Крымские известия"

2005 г. – 2006 г. – газета "Столичные ведомости"

2006 г. – газеты "День", "Кримська світлиця", "Республика Крым"

Корреспондент Всеукраинского независимого интернет-издания "Хай Вэй" – 2005 – 2006 г.

Специалист по информационно-аналитической работе (пресс-секретарь) Русского культурного центра – 2006 – 2007 г.

Копирайтер и web-райтер – 2007 г. и по сей день

Корректор журнала "Status M" – 2011 г.