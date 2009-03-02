$200
Постоянное обновление ленты новостей - перевод новостей из англоязычных источников.
Переводы1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Постоянное обновление ленты новостей - перевод новостей из англоязычных источников.
Туристическому порталу нужны статьи. Первая партия - 5 статей - будет посвящена Великим географическим открытиям, темы уже есть. В будущем статьи понадобятся самого разного туристического толка. Стоимость работы - $3 (или 100 ...
Необходим человек, который каждый день будет добавлять на туристический сайт пару-тройку новостей. Интересует хороший рерайт. Если он будет очень хороший - потребуются также статьи:) Новость не должна быть длинной ...
Имеется форум на Invision Power Board v2.1.7 Нужно обновить до Invision Power Board v2.3.3 и не потерять никаких данных :) + Прикрутить и настроить готовый дизайн + Сохранить ...