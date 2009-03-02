Что может быть лучше, чем плодотворное длительное сотрудничество? Благодаря таким заказчикам, как Виталий, работать становится не только легко, но и приятно. 10 - это слишком маленькая оценка для описания процесса работы с Виталием. Здесь нужно ставить 100 и не меньше! Спасибо за заказ. С удовольствием продолжу работу.