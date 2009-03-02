udarnick

Виталий udarnick

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Грамович Марины (marinesko)
Что может быть лучше, чем плодотворное длительное сотрудничество? Благодаря таким заказчикам, как Виталий, работать становится не только легко, но и приятно. 10 - это слишком маленькая оценка для описания процесса работы с Виталием. Здесь нужно ставить 100 и не меньше! Спасибо за заказ. С удовольствием продолжу работу.
Марина, как и в прошлый раз, отлично справилась с заданием. Такого исполнителя нужно держать крепко-крепко - чтобы не переманили! Спасибо, Марина!
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Maslyanik
Наталья 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$3
10 баллов
16 лет назад
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Такие заказчики, как Виталий - рай для фрилансера! Пунктуальность плюс четкое соблюдение финасовых обязательств. При этом - адекватная и ясная постановка задачи. Было очень приятно и легко работать! Жаль, что все хорошее когда-нибудь...:) Очень надеюсь поучаствовать в новом проекте Виталия.
Такие сотрудники вызывают только приятные ощущения: на высоте грамотность и креативность, на высоком уровне соблюдение сроков. Чувствуется большой опыт как авторской, так и редакторской работы. Наташа - человек-оркестр, и мы рады, что она присоединилась к нашему коллективу! Рекомендуем!
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marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
16 лет назад
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Побольше бы таких заказчиков! Видно, что человек знает и любит свою работу, поэтому сотрудничать с ним - одно удовольствие. Надеюсь на плодотворную длительную работу.
Идеальный сотрудник, у которого активность, понятливость и грамотность сочетаются с большим желанием работать. Личную инициативу об увеличении количества переводимых новостей в месяц мы принимаем с радостью - было бы желание, а возможности для такого таланта обязательно найдем! Спасибо, Марина!
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