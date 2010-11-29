Все о наружной рекламе

Блог Adlibra. ru - все о наружной рекламе, сборник креативной рекламы со всего мира. Мы собираем примеры креативных и эффективных рекламных кампаний. Основной акцент сделан на наружную рекламу и эмбиент рекламу, но так как в большинстве рекламных кампаний используется несколько средств коммуникации, в блоге Вы найдете также примеры креативной телевизионной, интернет и других видов рекламы.

Информация максимально структурирована для удобства пользования по рубрикам - в разрезе типов носителей, видов и категорий товаров, видов рекламы, рекламодателей и по другим параметрам. Все сделано для удобства вашего пользования. Основная цель блога - помочь при разработке и создании рекламных кампаний. а также насладиться примерами качественной креативной рекламы. Поэтому блог ADlibra.ru направлен на рекламодателей, независимо от вашего бюджета и размера компании, и всех интересующихся качественной творческой рекламой.

Мои интересы - реклама, маркетинг и продвижение в рознице. Реклама, маркетинг и продвижение в Интернете.