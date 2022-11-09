Digital Художник Привет! Я занимаюсь цифровой живописью, разработкой персонажей и иллюстрацией. Специализируюсь на растровой графике, но вектор также не чужд. Владею графическими редакторами PaintTool SAI, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Я против войны в Украине !