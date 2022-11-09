udjina

Юлия udjina

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Digital Художник

Привет! Я занимаюсь цифровой живописью, разработкой персонажей и иллюстрацией.

Специализируюсь на растровой графике, но вектор также не чужд.

Владею графическими редакторами PaintTool SAI, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.