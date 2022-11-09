Digital Художник
Привет! Я занимаюсь цифровой живописью, разработкой персонажей и иллюстрацией.
Специализируюсь на растровой графике, но вектор также не чужд.
Владею графическими редакторами PaintTool SAI, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Отрисовка картинки в векторе7 просмотров
- Стилизованная иллюстрация10 просмотров
- Портрет девушки11 просмотров
- Иллюстрация фэнтезийного монстра10 просмотров
- Работа над персонажем поэтапно10 просмотров
- Иллюстрации животных6 просмотров
- Заготовки персонажей9 просмотров
- Векторная иллюстрация маскота6 просмотров