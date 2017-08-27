udlstudio

Николай Иванов udlstudio

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UDL stydio - студия веб разработки

  Вас приветствует студия веб разработки и дизайна UDL studio. Мы предоставляем услуги по разработке сайтов и создание высококачественной анимации и дизайну логотипов. У нас работают квалифицированные специалисты которые по-настоящему любят то, чем они занимаются.

  • Иванов Николай - создатель студии веб разработчик с большим опытом работы. Начинал с back-end разработки, в настоящее время является высококвалифицированным front-end-dev.
  • Тесенчук Антон - выпускник лучшей школы веб разработки в Киеве. Front-end-developer с опытом. Обладает большим стеком скиллов.
  • Иванов Юрий - дизайнер. Опыт работы более 2-х лет, работал как на телеканалах так и в студиях дизайна. Создает сложные анимации и дизайн логотипов.
В работе успешно используем:

  • все способы разработки сайтов: табличная, блочная, резиновая и модульная верстка;
  • наши сайты всегда адаптивные, кроссбраузерность пишем только по необходимости;
  • стандартным стеком технологий типа html5, css3, js сейчас никого не удивишь, поетому в работе мы используем самые современные инструменты разработки: gulp, jquery.js, particles.js, bootstrap 3/4, smart-grid, css animation, pixel perfect, less, sass, scss, stylus, BEM, photoshop, after effect, illustrator, cinema 4d, постоянно изучаем новые инструменты чтобы быть в теме современной разработки.
Самым сильным скилом наших front-end-dev является smart-grid - это самий современный фреймворк для модульной верстки, по сравнению с bootstrap он поддерживает написание кода по BEM, что в свою очередь улучшает читемость кода и упрощает дальнейшую поддержку проекта.

  В работе придерживаемся следующих приинципив:

  • работа выполняется качественно, весь код проходит тестирование на google spead test и validator w3, unit тестирования отдельных блоков кода;
  • работа выполняется в сроки, иначе не беремся или предупредим о необходимости увеличения сроков;
  • работаем по детально обсужден план.
Работаем по предоплате, ее размер обсуждается.

  Оплата возможна на карту приват банка или кошелек webmoney.

  Если вы дошли до этой строки, значит вас устраивают наши возможности и вы готовы доверить ваш проект нам. Будьте уверены - вы вовремя получите качественный и полностью готовый проект, который прошел несколько стадий тестирования.

  Связаться с нами можно:

JavascriptHTMLCSSBootstrapIllustratorSCSSSASSGulpPhotoshop