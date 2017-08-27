UDL stydio - студия веб разработки

Вас приветствует студия веб разработки и дизайна UDL studio. Мы предоставляем услуги по разработке сайтов и создание высококачественной анимации и дизайну логотипов. У нас работают квалифицированные специалисты которые по-настоящему любят то, чем они занимаются.

Иванов Николай - создатель студии веб разработчик с большим опытом работы. Начинал с back-end разработки, в настоящее время является высококвалифицированным front-end-dev.

- создатель студии веб разработчик с большим опытом работы. Начинал с back-end разработки, в настоящее время является высококвалифицированным front-end-dev. Тесенчук Антон - выпускник лучшей школы веб разработки в Киеве. Front-end-developer с опытом. Обладает большим стеком скиллов.

- выпускник лучшей школы веб разработки в Киеве. Front-end-developer с опытом. Обладает большим стеком скиллов. Иванов Юрий - дизайнер. Опыт работы более 2-х лет, работал как на телеканалах так и в студиях дизайна. Создает сложные анимации и дизайн логотипов.

В работе успешно используем:

все способы разработки сайтов: табличная, блочная, резиновая и модульная верстка;

верстка; наши сайты всегда адаптивные, кроссбраузерность пишем только по необходимости;

стандартным стеком технологий типа html5, css3, js сейчас никого не удивишь, поетому в работе мы используем самые современные инструменты разработки: gulp, jquery.js, particles.js, bootstrap 3/4, smart-grid, css animation, pixel perfect, less, sass, scss, stylus, BEM, photoshop, after effect, illustrator, cinema 4d, постоянно изучаем новые инструменты чтобы быть в теме современной разработки.

Самым сильным скилом наших front-end-dev является smart-grid - это самий современный фреймворк для модульной верстки, по сравнению с bootstrap он поддерживает написание кода по BEM, что в свою очередь улучшает читемость кода и упрощает дальнейшую поддержку проекта.

В работе придерживаемся следующих приинципив:

работа выполняется качественно, весь код проходит тестирование на google spead test и validator w3, unit тестирования отдельных блоков кода;

работа выполняется в сроки, иначе не беремся или предупредим о необходимости увеличения сроков;

работаем по детально обсужден план.

Оплата возможна на карту приват банка или кошелек webmoney.

Если вы дошли до этой строки, значит вас устраивают наши возможности и вы готовы доверить ваш проект нам. Будьте уверены - вы вовремя получите качественный и полностью готовый проект, который прошел несколько стадий тестирования.

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