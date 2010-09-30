Ф. И. О. Удодишина Татьяна Владимировна
Сведения о себе: Дата рождения: 11.10.1981г.
Семейное положение: замужем.
Дети: Удодишин Матвей 30.09.2010г.р.
Цель: Поиск удаленной работы.
Образование: Иркутский Государственный Лингвистический Университет, факультет: Английского языка, специальность: Лингвист, переводчик.
Опыт работы: нет
Личные характеристики: Умение работать с большими объемами информации, целеустремленность, умение доводить начатое до конца, добросовестность, ответственность, аккуратность.
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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