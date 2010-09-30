udodishina

Татьяна udodishina

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Ф. И. О. Удодишина Татьяна Владимировна

Сведения о себе: Дата рождения: 11.10.1981г.

Семейное положение: замужем.

Дети: Удодишин Матвей 30.09.2010г.р.

Цель: Поиск удаленной работы.

Образование: Иркутский Государственный Лингвистический Университет, факультет: Английского языка, специальность: Лингвист, переводчик.

Опыт работы: нет

Личные характеристики: Умение работать с большими объемами информации, целеустремленность, умение доводить начатое до конца, добросовестность, ответственность, аккуратность.

Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга