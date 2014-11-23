Информация о себе

Приветствую вас! Хочу предложить вам свои услуги:

- Рерайтинг и Копирайтинг

- Наполнение сайтов\групп различным материалом и контентом

- Модератор форумов

- Онлайн консультант или поддержка. Опыт работы есть

- Поиск и ввод информации в базы данных

- Продвижение сайтов и групп

- Реклама ресурсов.

Выход в интернет есть постоянно. Работаю до 8 часов в сутки. Работу привык делать быстро и качественно. Приветствую долгосрочное сотрудничество.

Связь через ЛС или же на почту [email protected]

Спасибо за внимание!