Информация о себе
Приветствую вас! Хочу предложить вам свои услуги:
- Рерайтинг и Копирайтинг
- Наполнение сайтов\групп различным материалом и контентом
- Модератор форумов
- Онлайн консультант или поддержка. Опыт работы есть
- Поиск и ввод информации в базы данных
- Продвижение сайтов и групп
- Реклама ресурсов.
Выход в интернет есть постоянно. Работаю до 8 часов в сутки. Работу привык делать быстро и качественно. Приветствую долгосрочное сотрудничество.
Связь через ЛС или же на почту [email protected]
Спасибо за внимание!
Служба поддержки
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$1/час
от $10от 1 дня
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