ueruxon

Матвейчук ueruxon

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Информация о себе

Приветствую вас! Хочу предложить вам свои услуги:

- Рерайтинг и Копирайтинг 

- Наполнение сайтов\групп различным материалом и контентом

- Модератор форумов 

- Онлайн консультант или поддержка. Опыт работы есть

- Поиск и ввод информации в базы данных

- Продвижение сайтов и групп 

- Реклама ресурсов.

Выход в интернет есть постоянно. Работаю до 8 часов в сутки. Работу привык делать быстро и качественно. Приветствую долгосрочное сотрудничество. 

Связь через ЛС или же на почту [email protected] 

Спасибо за внимание!

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$1/час
от $10от 1 дня
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